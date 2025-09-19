Maria Lovito presenta La gabbia di Anna alla Grooveria di Fiumicino
Fiumicino, 19 settembre 2025 – La serata dedicata a La gabbia di Anna, organizzata da Cadenze Letterarie in collaborazione con La Grooveria, si è trasformata in un’esperienza intensa di ascolto, confronto e partecipazione. Un pubblico sensibile, attento e affettuoso ha accolto le parole dell’autrice Maria Lovito, che in duplice veste di avvocata e scrittrice ha portato sul palco un racconto doloroso e attualissimo: la violenza psicologica che, tra silenzi e parole negate, imprigiona la vita di molte donne. A guidare la serata è stato Dino Tropea, scrittore e curatore di Cadenze Letterarie, che ha introdotto il tema della “gabbia invisibile”, quel recinto fatto di ombre, negazioni e colpe indotte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
ROCKIN LOVERS ENTE TERZO SETTORE presenta SALOTTO LETTERIARIO curatore DINO TROPEA Giovedì 18 settembre dalle 19.30 "LA GABBIA DI ANNA" di MARIA LOVITO Giovedì 25 settembre dalle 19.30 "LE DONNE DELL'INTELLIGENCE ITALIANA Vai su Facebook
