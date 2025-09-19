Maria Lovito presenta La gabbia di Anna alla Grooveria di Fiumicino

Fiumicino, 19 settembre 2025 – La serata dedicata a La gabbia di Anna, organizzata da Cadenze Letterarie in collaborazione con La Grooveria, si è trasformata in un’esperienza intensa di ascolto, confronto e partecipazione. Un pubblico sensibile, attento e affettuoso ha accolto le parole dell’autrice Maria Lovito, che in duplice veste di avvocata e scrittrice ha portato sul palco un racconto doloroso e attualissimo: la violenza psicologica che, tra silenzi e parole negate, imprigiona la vita di molte donne. A guidare la serata è stato Dino Tropea, scrittore e curatore di Cadenze Letterarie, che ha introdotto il tema della “gabbia invisibile”, quel recinto fatto di ombre, negazioni e colpe indotte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it