Margot Robbie tra nude e sensualità brilla per il nuovo film
Margot Robbie continua a far sognare il mondo, non solo per i suoi ruoli da protagonista, ma anche per il magnetismo che sprigiona ad ogni apparizione. L’attrice australiana, icona di stile e talento, riesce a trasformare ogni red carpet in un evento da ricordare, mescolando eleganza d’altri tempi e fascino contemporaneo. Dopo aver conquistato Hollywood con film di successo, come l’iconica pellicola di Greta Gerwig Barbie, oggi Margot affascina anche come regina del vintage, rispolverando capi d’archivio e rendendoli incredibilmente attuali. Che si tratti di un abito couture scintillante o di un look casual da street style, l’attrice incarna la perfetta combinazione di glamour e spontaneità che il gossip adora raccontare. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: margot - robbie
Ho parlato con Margot Robbie di Un Posto al Sole e del fatto che Whoopi Goldberg sarà nel cast
I 35 anni di Margot Robbie fra tennis, surf, pattini a rotelle, cioccolato e... qualche birra
Smalto scuro anche in estate? Si può (e si deve): parola di Margot Robbie
Margot Robbie segna una vera svolta fashion post-Barbie. L’ultimo look newyorkese? Un seducente blazer senza camicia e micro reggiseno nero a vista - X Vai su X
Da Celine by Phoebe Philo a Mugler couture, Margot Robbie è alle prese con un press tour in grande stile Vai su Facebook