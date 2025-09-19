Margot Robbie tra nude e sensualità brilla per il nuovo film

Margot Robbie continua a far sognare il mondo, non solo per i suoi ruoli da protagonista, ma anche per il magnetismo che sprigiona ad ogni apparizione. L’attrice australiana, icona di stile e talento, riesce a trasformare ogni red carpet in un evento da ricordare, mescolando eleganza d’altri tempi e fascino contemporaneo. Dopo aver conquistato Hollywood con film di successo, come l’iconica pellicola di Greta Gerwig Barbie, oggi Margot affascina anche come regina del vintage, rispolverando capi d’archivio e rendendoli incredibilmente attuali. Che si tratti di un abito couture scintillante o di un look casual da street style, l’attrice incarna la perfetta combinazione di glamour e spontaneità che il gossip adora raccontare. 🔗 Leggi su Dilei.it

