Margherita Ceschin la ' lettera confessione' sul letto di morte del marito Enzo Lorenzon | Chiedo scusa alle mie figlie Volevo spaventarla mai ucciderla

CONEGLIANO (TREVISO) - «Voglio chiedere scusa alle mie figlie e ai miei nipoti, che sono rimasti senza mamma e senza nonna, a tutte le persone che volevano bene a Margherita per una cosa che.

