Marghe AllStar in campo contro la leucemia | dalla 24 ore di basket 2 mila euro per l' Admo

L'associazione Marghe AllStart, nata nel 2009 in memoria di Matteo Margheritini, giocatore di basket forlivese prematuramente scomparso a causa di una leucemia, ha donato 2 mila euro frutto del ricavato della 24ore di basket, patrocinata dall'Assessorato allo Sport del Comune di Forlì, degli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

