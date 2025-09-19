Marghe AllStar in campo contro la leucemia | dalla 24 ore di basket 2 mila euro per l' Admo

Forlitoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'associazione Marghe AllStart, nata nel 2009 in memoria di Matteo Margheritini, giocatore di basket forlivese prematuramente scomparso a causa di una leucemia, ha donato 2 mila euro frutto del ricavato della 24ore di basket, patrocinata dall'Assessorato allo Sport del Comune di Forlì, degli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: marghe - allstar

