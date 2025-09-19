Maresca | Sterling lavora duro? Ditelo a mio padre che per cinquant’anni ha fatto il pescatore

Enzo Maresca conquista le prime pagine di tutte le sezioni sportive dei quotidiani on line inglesi. Con parole alla Aldo Agroppi sullo stress, il tecnico del Chelsea si riferisce agli “esiliati” del club: Raheem Sterling e Axel Disasi. I due non sono riusciti a trovare una sistemazione durante l’estate e ora sono stati messi fuori rosa. Non possono utilizzare le strutture della prima squadra, il che comporta allenamenti su un campo diverso, spogliatoi separati e pasti in aree distinte. Ne scrive anche il Guardian. La denuncia di Sterling e la risposta di Maresca. Sterling aveva raccontato su Instagram di allenarsi alle 20, un orario difficile da conciliare con la vita da padre di quattro bambini, tanto da richiedere l’intervento della Professional Footballers’ Association (l’associazione calciatori). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Maresca: «Sterling lavora duro? Ditelo a mio padre che per cinquant’anni ha fatto il pescatore»

