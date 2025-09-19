Maresca punge Sterling | Vita difficile? Mio padre faceva il pescatore

Enzo Maresca ha commentato la situazione di Raheem Sterling e Axel Disasi, allontanati dalla squadra e costretti ad allenarsi da soli. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Maresca punge Sterling: "Vita difficile? Mio padre faceva il pescatore..."

La lezione di Maresca ai calciatori: “Mio padre a 75 anni fa il pescatore, la sua è una vita dura” - L'allenatore del Chelsea ha parlato dei calciatori che sono fuori squadra, inclusi Sterling e Disasi, che non giocano ma vivono nella bambagia ... Scrive fanpage.it

Enzo Maresca porta il Chelsea sul tetto del mondo, chi è l'allenatore italiano: età, altezza, carriera, stipendio, vita privata - Maresca è sposato con una donna spagnola, Maria Jesus Pariente, conosciuta durante la sua esperienza da calciatore al Siviglia. Come scrive ilmessaggero.it