Roma, 19 set. (Adnkronos Salute) - “ViiV Healthcare è un'azienda globale che si occupa esclusivamente di Hiv ed è impegnata sia sul fronte del trattamento che della prevenzione. Anche quest'anno, con orgoglio, siamo al fianco di Mix Festival per riportare il tema in un contesto di informazione più popolare attraverso l'espressione artistica e culturale, perché la cultura può generare innovazione". Lo ha detto Simone Marcotullio, ViiV Healthcare communication, all'incontro 'Prevent(ac)tion: Hiv con e senza i confini di un corpo', organizzato con il contributo non condizionato di Viiv Healthcare nella seconda giornata del Mix Festival di Cinema Lgbtq+ e Cultura Queer di Milano, giunto alla sua 39esima edizione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Marcotullio (ViiV Healthcare): "Al fianco di Mix Festival per fare luce su Hiv"