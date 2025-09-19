Marco Ferdico ai pm | Cocaina debiti e una rapina da 120mila € Così si arrivò al delitto Boiocchi

Milano, retroscena sulla Curva Nord: droga, una rapina da 120mila euro e la decisione di eliminare lo storico leader. «Ho cambiato vita», dice oggi Ferdico. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Marco Ferdico ai pm: «Cocaina, debiti e una rapina da 120mila €». Così si arrivò al delitto Boiocchi

In questa notizia si parla di: marco - ferdico

Inchiesta Curva Nord, anche Marco Ferdico collabora con la giustizia: “Voglio chiudere i capitoli che mi riguardano"

Doppia Curva, anche Marco Ferdico ha deciso di collaborare con la giustizia

Omicidio Vittorio Boiocchi, in cinque a processo: tra loro Andrea Beretta e Marco Ferdico

Omicidio Boiocchi, a processo gli ex capi della curva interista Andrea Beretta e Marco Ferdico https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/09/19/news/omicidio_boiocchi_processo_andrea_beretta_marco_ferdico-424856763/?ref=twhl… - X Vai su X

Le confessioni di Marco Ferdico, ex capo ultrà interista: «Rapinai un amico per la coca e poi pianificai l'omicidio di Boiocchi» Vai su Facebook

Marco Ferdico, l'ex capo ultrà interista: «Pianificai l'omicidio di Vittorio Boiocchi dopo una rapina a un amico per comprare la cocaina»; Inchiesta Curva Nord, Marco Ferdico confessa una rapina: “Voglio chiudere i capitoli che mi riguardano. Ma i difensori: non è un pentito; L'ex capo ultrà Ferdico: Io e D’Alessandro schiavi della cocaina, per averla rapinammo un uomo per 120mila euro.

L’ex capo ultrà Ferdico: “Io e D’Alessandro schiavi della cocaina, per averla rapinammo un uomo per 120mila euro” - Marco Ferdico, ex capo della Curva Nord, finito in carcere nel maxi blitz della Dda di Milano e già condannato a 8 anni, ha rivelato ai pm di essere stato ... Secondo fanpage.it

Marco Ferdico, l'ex capo ultrà interista: «Pianificai l'omicidio di Vittorio Boiocchi dopo una rapina per la cocaina ai danni di un mio amico» - Nelle pieghe della Milano ultrà si decide un omicidio destinato a cambiare la storia della Curva Nord. Segnala msn.com