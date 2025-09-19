Marcianise violenta esplosione in ditta dei rifiuti | tre morti e un disperso

Tempo di lettura: < 1 minuto Un’altra tragedia sul lavoro in Campania, bilancio pesantissimo: tre morti e un disperso nel Casertano. Un’esplosione si è verificata alla “Ecopartenope” di Marcianise, azienda di trattamento dei rifiuti. Tre operai sono sono deceduti, una quarta persona è dispersa. Sul posto ci sono i vigili del fuoco. La deflagrazione sarebbe avvenuta durante lavori di manutenzione agli impianti. Secondo le prime ricostruzioni, i lavoratori sarebbero stati investiti dall’onda d’urto causata dall’esplosione di un serbatoio di oli esausti. Altri due dipendenti sono rimasti lievemente feriti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

