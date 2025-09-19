Marcianise esplosione in un’azienda di rifiuti | morti due operai e il titolare della ditta

Da quanto si apprende, gli operai e il titolare sarebbero deceduti a causa dell'onda d'urto causata dall'esplosione di un serbatoio di oli esausti. Le tre vittime stavano lavorando su un capannone aziendale e sarebbero state sbalzate per diversi metri. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Marcianise, esplosione in un’azienda di rifiuti: morti due operai e il titolare della ditta

In questa notizia si parla di: marcianise - esplosione

Esplosione in azienda rifiuti a Marcianise, tre morti e un disperso: l'incidente durante lavori di manutenzione

Caserta, esplosione in un' azienda di rifiuti a Marcianise: tre persone morte

Esplosione nella zona industriale di Marcianise: tre vittime e diversi feriti

Tre persone sono morte in seguito ad un'esplosione verificatasi alla “Ecopartenope” di Marcianise, in provincia di Caserta. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, la deflagrazione sarebbe avvenuta durante dei lavori di manutenzione agli impianti d Vai su Facebook

Tragedia a #Marcianise: un’esplosione all’interno dell’azienda di trattamento rifiuti Ecopartenope ha provocato la morte di 3 persone. Una quarta risulta ancora dispersa. Secondo i primi rilievi, la deflagrazione sarebbe avvenuta durante lavori di manutenzion - X Vai su X

Esplosione in un’azienda di Marcianise | tre vittime durante lavori di manutenzione; Esplode un’azienda di rifiuti | tre morti e un disperso.

Marcianise, esplosione in azienda rifiuti Ecopartenope: 3 morti e 2 feriti, sbalzati in aria per diversi metri. La causa forse una scintilla - Una deflagrazione sorda e potente, che li ha scaraventati in aria per decine di metri non lasciando loro alcuno scampo. msn.com scrive

Esplosione in un impianto di trattamento rifiuti a Marcianise, 3 morti - Drammatico il bilancio: tre persone sono morte a seguito di una deflagrazione all'interno di un capannone della Ecopartenope ... Come scrive rainews.it