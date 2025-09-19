(LaPresse) Tre operai hanno perso la vita e due persone sono rimaste ferite a seguito di una violenta esplosione avvenuta nello stabilimento Ecopartenope, azienda di trasporto, stoccaggio e trattamento dei rifiuti situata nella zona industriale di Marcianise, in provincia di Caserta. Le vittime stavano effettuando lavori di manutenzione, ma resta da chiarire se fossero dipendenti diretti dell’azienda o esterni. Due dei corpi sono stati ritrovati a diversi metri di distanza dal punto dell’esplosione, mentre il terzo è stato rinvenuto nei pressi di un silos contenente liquidi, dove si sarebbe verificata la deflagrazione, udita anche nel centro abitato di Marcianise. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Marcianise, esplosione in un'azienda di rifiuti: ambulanze e polizia sul luogo della tragedia