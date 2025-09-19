Marcianise esplosione in un’azienda di rifiuti | almeno 3 morti un disperso

Da quanto si apprende, gli operai sarebbero deceduti a causa dell'onda d'urto causata dall'esplosione di un serbatoio di oli esausti. Tra le vittime vi sarebbe il titolare dell'azienda. Le tre vittime stavano lavorando su un capannone aziendale e sarebbero stati sbalzati per diversi metri. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

