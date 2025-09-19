Marcianise esplosione in un’azienda di rifiuti | almeno 3 morti un disperso
Da quanto si apprende, gli operai sarebbero deceduti a causa dell'onda d'urto causata dall'esplosione di un serbatoio di oli esausti. Tra le vittime vi sarebbe il titolare dell'azienda. Le tre vittime stavano lavorando su un capannone aziendale e sarebbero stati sbalzati per diversi metri. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: marcianise - esplosione
Esplosione in azienda rifiuti a Marcianise, tre morti e un disperso: l'incidente durante lavori di manutenzione
Caserta, esplosione in un' azienda di rifiuti a Marcianise: tre persone morte
Esplosione nella zona industriale di Marcianise: tre vittime e diversi feriti
Esplosione in una azienda di rifiuti a Marcianise, nel Casertano: 3 morti #ANSA - X Vai su X
Un’esplosione di arte, identità e gioventù ha animato la serata di domenica 14 settembre 2025 a Marcianise, dove si è tenuto il vernissage della mostra personale di Flavio Gentile, intitolata “81025 – Identità e visioni da Marcianise“. L’evento, che ha preso il vi Vai su Facebook
Esplode un’azienda di rifiuti | tre morti e un disperso.
Esplosione in un impianto di trattamento rifiuti a Marcianise, 3 morti - Drammatico il bilancio: tre persone sono morte a seguito di una deflagrazione all'interno di un capannone della Ecopartenope ... Scrive rainews.it
Esplosione in azienda rifiuti nel casertano, 3 morti, un disperso - Tre persone sono morte in seguito ad un’esplosione verificatasi alle 'Ecopartenopè di Marcianise, in provincia di Caserta. Scrive gazzettadiparma.it