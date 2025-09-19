Marcianise esplosione in azienda rifiuti | 3 morti
Risultano al momento tre le persone decedute nell’esplosione verificatasi alle ‘Ecopartenope’ di Marcianise, in provincia di Caserta. Tre persone sono morte in seguito ad un’esplosione verificatasi alle ‘Ecopartenope’ di Marcianise, in provincia di Caserta. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, la deflagrazione sarebbe avvenuta durante dei lavori di manutenzione agli impianti dell’azienda che . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: marcianise - esplosione
Esplosione in azienda rifiuti a Marcianise, tre morti e un disperso: l'incidente durante lavori di manutenzione
Caserta, esplosione in un' azienda di rifiuti a Marcianise: tre persone morte
Esplosione nella zona industriale di Marcianise: tre vittime e diversi feriti
Esplosione in una azienda di rifiuti a Marcianise, nel Casertano: 3 morti #ANSA - X Vai su X
Un’esplosione di arte, identità e gioventù ha animato la serata di domenica 14 settembre 2025 a Marcianise, dove si è tenuto il vernissage della mostra personale di Flavio Gentile, intitolata “81025 – Identità e visioni da Marcianise“. L’evento, che ha preso il vi Vai su Facebook
Esplosione in un'azienda di rifiuti nel Casertano: tre morti e un disperso; Esplosione all’Ecopartenope di Marcianise nel casertano: 3 morti e un disperso; Esplosione in azienda rifiuti nel casertano, 3 morti.
Caserta, esplosione in azienda rifiuti a Marcianise: 3 morti - Tre persone sono morte in seguito ad un'esplosione verificatasi alle 'Ecopartenope' di Marcianise, in provincia di Caserta. Come scrive ilmattino.it
Esplosione in azienda rifiuti nel casertano, 3 morti, un disperso - Tre persone sono morte in seguito ad un’esplosione verificatasi alle 'Ecopartenopè di Marcianise, in provincia di Caserta. Si legge su gazzettadiparma.it