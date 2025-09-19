Marcianise esplosione in azienda rifiuti | 3 morti

2anews.it | 19 set 2025

Risultano al momento tre le persone decedute nell’esplosione verificatasi alle ‘Ecopartenope’ di Marcianise, in provincia di Caserta. Tre persone sono morte in seguito ad un’esplosione verificatasi alle ‘Ecopartenope’ di Marcianise, in provincia di Caserta. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, la deflagrazione sarebbe avvenuta durante dei lavori di manutenzione agli impianti dell’azienda che . 🔗 Leggi su 2anews.it

