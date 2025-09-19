(LaPresse) Nuova strage sul lavoro. Tre persone sono morte in seguito a un’esplosione che si è verificata alla Ecopartenope, azienda di trasporto, stoccaggio e trattamento dei rifiuti nella zona industriale di Marcianise, in provincia di Caserta. Le tre vittime sono operai che erano impegnati in lavori di manutenzione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Due delle tre vittime sono state trovate a diversi metri dal punto dell’esplosione. Il corpo del terzo operaio è stato trovato nei pressi di un silos contenente liquidi dove si sarebbe verificata l’esplosione, che è stata sentita anche nel centro abitato di Marcianise. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Marcianise, esplosione in azienda: la disperazione dei parenti delle vittime