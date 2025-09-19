Marcianise esplosione in azienda | la disperazione dei parenti delle vittime
(LaPresse) Nuova strage sul lavoro. Tre persone sono morte in seguito a un’esplosione che si è verificata alla Ecopartenope, azienda di trasporto, stoccaggio e trattamento dei rifiuti nella zona industriale di Marcianise, in provincia di Caserta. Le tre vittime sono operai che erano impegnati in lavori di manutenzione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Due delle tre vittime sono state trovate a diversi metri dal punto dell’esplosione. Il corpo del terzo operaio è stato trovato nei pressi di un silos contenente liquidi dove si sarebbe verificata l’esplosione, che è stata sentita anche nel centro abitato di Marcianise. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: marcianise - esplosione
Esplosione in azienda rifiuti a Marcianise, tre morti e un disperso: l'incidente durante lavori di manutenzione
Caserta, esplosione in un' azienda di rifiuti a Marcianise: tre persone morte
Esplosione nella zona industriale di Marcianise: tre vittime e diversi feriti
Tre operai morti nell'#esplosione di un #impianto rifiuti a #Marcianise https://iltempo.it/attualita/2025/09/19/news/tre-operai-morti-nell-esplosione-di-un-impianto-rifiuti-a-marcianise-44178383/… - X Vai su X
#Caserta, esplosione in un’azienda di trattamento rifiuti a #Marcianise : tre morti - #lavoro #mortisullavoro Vai su Facebook
Esplosione in azienda rifiuti del Casertano, morti due operai e il titolare; Esplosione in impianto per il trattamento dei rifiuti nel Casertano, tre operai morti e due feriti; Marcianise, esplosione in azienda rifiuti Ecopartenope: morti Pasquale Di Vita, Ciro Minopoli e Antonio Diodato.
Ecopartenope, esplosione in azienda rifiuti a Marcianise: 3 morti e 2 feriti. Gli operai sbalzati in aria per diversi metri - Esplosione in un'azienda che si occupa del trattamento dei rifiuti, la "Ecopartenope", a Marcianise (Caserta). ilmessaggero.it scrive
Tragedia all'Ecopartenope di Marcianise: tre vittime in un'esplosione mortale - Un'esplosione devastante ha interessato un'azienda di smaltimento rifiuti in Campania, provocando la tragica perdita di tre vite umane e accendendo proteste significative riguardo alla sicurezza sul l ... Come scrive notizie.it