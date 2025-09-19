Mara Venier esclude Katia Ricciarelli da Domenica in | Attacco durissimo

Una scelta dolorosa ma netta. Mara Venier, volto storico di Domenica In, ha deciso di escludere Katia Ricciarelli dalla prima puntata della nuova stagione del programma, interamente dedicata alla memoria di Pippo Baudo. Una puntata speciale che celebra il “ re dei conduttori ”, scomparso di recente, alla quale Ricciarelli – ex moglie di Baudo – non è stata invitata. Il motivo dell'esclusione. La decisione arriva dopo la lunga e discussa intervista rilasciata da Katia Ricciarelli a Verissimo, nella quale il celebre soprano ha rivolto accuse durissime a Dina Minna, storica segretaria e collaboratrice di Pippo Baudo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mara Venier esclude Katia Ricciarelli da Domenica in: "Attacco durissimo"

DOMENICA IN: MARA VENIER MERITA PIÙ RISPETTO E NON DECISIONI CALATE DALL'ALTO

Domenica In nel caos: Gabriele Corsi in bilico, Mara Venier verso Mediaset. Cosa sta combinando la Rai?

Mara Venier lascia la RAI: il terremoto che mette in crisi l'azienda

Mara Venier esclude Katia Ricciarelli dalla puntata su Pippo Baudo, ecco perché; Baudo-Ricciarelli, l'intervista del 2005 in cui il conduttore diceva: «Nel nostro matrimonio siamo in tre: io, Katia e il gioco».

Mara Venier esclude Katia Ricciarelli da Domenica in: "Attacco durissimo" - La prima puntata di Domenica In sarà un omaggio a Pippo Baudo, ma senza la presenza della sua ex moglie Katia Ricciarelli.

Mara Venier: «Voglio bene a Katia Ricciarelli, ma sono dispiaciuta per le cose che ha detto. Chiamavo Dina Minna e lui mi richiamava, Pippo Baudo aveva rapporti con chi voleva ... - La soprano non sarà presente alla puntata speciale di Domenica In: «Pippo non avrebbe voluto tutto questo.