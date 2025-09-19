MARA VENIER | DOMENICA IN DIVERSA E CORALE BEL CLIMA DI SERENITÀ E AMICIZIA
Mara Venier, ospite di Alberto Matano a La Vita in Diretta, ha presentato la nuova stagione di Domenica In che debutta domenica 21 settembre alle 14 su Rai1. Nell’occasione la signora della domenica ha ufficializzato i tre co-conduttori della 50° edizione di Domenica In, che come noto sono Enzo Miccio, Tommaso Cerno e Teo Mammucari. Zia Mara si occuperà delle interviste e dei talk, Cerno l’attualità, Miccio lifestyle e amore, Teo Mammucari condurrà un gioco. Mara ha smentito le voci su un brutto clima nel dietro le quinte. Sarà una Domenica In completamente diversa, corale, insieme ai miei compagni di viaggio. 🔗 Leggi su Bubinoblog
