Nella nuova puntata di Come States?, la rubrica atlantica de Il Tempo condotta da Eleonora Tomassi, protagonista è Mara Carfagna, veterana della politica italiana e segretaria di Noi Moderati, per un dialogo intenso e senza filtri sul clima di odio che attraversa la società e sulle nuove sfide politiche che l'attendono. Dalla tragedia di Charlie Kirk — ucciso per le sue idee — al rischio, denunciato dalla premier Giorgia Meloni, di un “giustificazionismo a senso unico” che normalizza la violenza quando colpisce solo una parte politica. Un doppiopesismo che si riflette nei simboli e nei gesti: dal proiettile inciso con "Bella ciao" al minuto di silenzio negato al Parlamento europeo, fino agli episodi di intolleranza negli atenei, come a Pisa, dove studenti pro-Palestina hanno interrotto le lezioni aggredendo un professore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mara Carfagna a Come States? – Violenza politica, doppiopesismo e la sfida in Campania | GUARDA