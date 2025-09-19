Manutenzione stradale sopralluogo di Falcomatà nella zona nord della città

“Un ulteriore segnale concreto di attenzione per i cittadini che vivono nelle zone premontane e periferiche della città la sicurezza stradale riveste priorità e interventi come questo mirano non solo a migliorare la percorribilità delle strade, ma anche a garantire condizioni di maggiore. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

manutenzione stradale sopralluogo falcomat224Manutenzione straordinaria strade a Reggio Calabria: sopralluogo di Falcomatà - Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha effettuato un sopralluogo tecnico nella zona Nord della città per verificare lo stato di avanzamento del progetto esecutivo intitolato “Interventi ... Si legge su cn24tv.it

manutenzione stradale sopralluogo falcomat224Sopralluogo nella zona Nord, Falcomatà: "Massima attenzione per viabilità e sicurezza nelle aree periferiche" - Sopralluogo tecnico del sindaco Giuseppe Falcomatà, nella zona Nord di Reggio, in relazione agli interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali. Lo riporta reggiotv.it

