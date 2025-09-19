Grande gioia in casa Juventus: Manuel Locatelli, capitano bianconero, è diventato padre per la seconda volta. Il centrocampista ha annunciato la nascita del piccolo con un tenero post sui social, accanto alla moglie Thessa Lacovich. “Il 17 settembre alle 7.13 sei arrivato tu: Edoardo Locatelli. Benvenuto al mondo, amore nostro!”, hanno scritto, accompagnando il messaggio con una foto . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Manuel Locatelli papà bis: è nato Edoardo