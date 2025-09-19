Manuel Locatelli papà bis | è nato Edoardo
Grande gioia in casa Juventus: Manuel Locatelli, capitano bianconero, è diventato padre per la seconda volta. Il centrocampista ha annunciato la nascita del piccolo con un tenero post sui social, accanto alla moglie Thessa Lacovich. “Il 17 settembre alle 7.13 sei arrivato tu: Edoardo Locatelli. Benvenuto al mondo, amore nostro!”, hanno scritto, accompagnando il messaggio con una foto . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: manuel - locatelli
Juventus: Manuel Locatelli, Bremer e David per il rilancio
Manuel Locatelli: la Juventus non rinuncia al suo capitano. Respinta l’offerta dell’Al-Ahli
Manuel Locatelli e Thessa Lacovich genitori bis #manuellocatelli #thessalacovich #19settembre https://tgcom24.mediaset.it/people/manuel-locatelli-thessa-lacovich-genitori-bis_103674936-202502k.shtml… - X Vai su X
Congratulazioni al nostro capitano Manuel Locatelli e alla moglie Thessa per la nascita del piccolo Edoardo Vai su Facebook
Manuel Locatelli diventa papà (bis): la compagna Thessa Lacovich ha partorito. «Benvenuto al mondo amore nostro» - A dare la notizia il capitano della Juventus con un post su Instagram. Lo riporta msn.com
Manuel Locatelli e Thessa Lacovich genitori bis - Dopo Theo arriva Edoardo nella casa del calciatore bianconero. msn.com scrive