Manuel Locatelli papà bis | come si chiama il secondo figlio del calciatore della Juventus

Fanpage.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con un post su Instagram Manuel Locatelli, capitano della Juventus, ha annunciato la nascita del secondo figlio. Thessa Lacovic ha partorito all'Ospedale Sant'Anna di Torino lo scorso 17 settembre: l'annuncio e il nome scelto per il secondo bebè. 🔗 Leggi su Fanpage.it

