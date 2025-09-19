Gara valida per la quarta giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I lombardi cercano riscatto dinanzi ad una delle squadre più in forma di questo inizio di stagione. Mantova-Modena si giocherà sabato 20 settembre 2025 alle ore 19.30 presso lo stadio Martelli. MANTOVA-MODENA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Tre partite e tre punti per i lombardi, in virtù di una sola vittoria e di due pareggi. La squadra di Possanzini vuole adesso ritornare a gioire davanti al proprio pubblico e prendersi un risultato che potrebbe dare slancio alla loro lotta per la salvezza. Sognano in grande, invece, gli emiliani, che sembrano aver trovato la quadratura con 7 punti conquistati in tre partite. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Mantova-Modena, quarta giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla