Mantova-Modena quarta giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la quarta giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I lombardi cercano riscatto dinanzi ad una delle squadre più in forma di questo inizio di stagione. Mantova-Modena si giocherà sabato 20 settembre 2025 alle ore 19.30 presso lo stadio Martelli. MANTOVA-MODENA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Tre partite e tre punti per i lombardi, in virtù di una sola vittoria e di due pareggi. La squadra di Possanzini vuole adesso ritornare a gioire davanti al proprio pubblico e prendersi un risultato che potrebbe dare slancio alla loro lotta per la salvezza. Sognano in grande, invece, gli emiliani, che sembrano aver trovato la quadratura con 7 punti conquistati in tre partite. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: mantova - modena
Modena Volley, il precampionato. Il primo test sarà con Mantova
MODENA CALCIO, SABATO LA SFIDA AL MANTOVA, CANARINI AL LAVORO A due giorni dal derby con il Mantova, il Modena continua ad allenarsi beneficiando di una situazione abbastanza tranquilla, soprattutto dal punto di vista degli infortuni. Qualche pr - facebook.com Vai su Facebook
A settembre con "La Cina ha vinto" e "Geopolitica dell'intelligenza artificiale" a Mestre, Fabriano, Pordenone, Mantova, Modena, Milano, Roma, Vicopisano e non solo. Con qualche km di corsa nel mezzo. - X Vai su X
SERIE BKT - DESIGNAZIONI 4ª GIORNATA; Dove vedere Mantova-Modena in tv e in streaming; Mantova-Modena, divieto di vendita dei biglietti per i residenti a Modena e provincia.
Pronostico Mantova-Modena 20 Settembre 2025: gli emiliani difendono il primato - Modena di Serie B, in programma sabato alle 19:30 al Martelli: la sfida tra due compagini con obiettivi opposti è ricca di tensione e voglia di rivalsa, s ... Scrive bottadiculo.it
Mantova, al Martelli senza tifosi residenti a Modena e provincia - Nei giorni scorsi, in vista del prossimo turno di campionato, valevole per la quarta giornata, è stato adottato dal Prefetto della provincia di Mantova dott. Riporta tuttomantova.it