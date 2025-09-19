Mantova-Modena i virgiliani sono pronti a rialzarsi dopo l’ultima sconfitta

Mantova – Il Mantova è chiamato a rialzarsi dopo lo scivolone patito a Chiavari con l’Entella. Il calendario, però, chiama la squadra di mister Possanzini ad ospitare, in una sfida sempre molto sentita, il Modena, che non solo è una rivale sempre molto sentita, ma è una delle formazioni che hanno iniziato meglio il torneo cadetto. Una partenza felice che i canarini, reduci dal secco 3-0 inflitto al Bari, sono determinati a ribadire al “Martelli”, anche senza il sostegno dei propri tifosi, visto che, dopo i fatti incresciosi dello scorso anno, il prefetto ha vietato la trasferta ai sostenitori emiliani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

