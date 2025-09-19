Mantova-Modena i virgiliani sono pronti a rialzarsi dopo l’ultima sconfitta
Mantova – Il Mantova è chiamato a rialzarsi dopo lo scivolone patito a Chiavari con l'Entella. Il calendario, però, chiama la squadra di mister Possanzini ad ospitare, in una sfida sempre molto sentita, il Modena, che non solo è una rivale sempre molto sentita, ma è una delle formazioni che hanno iniziato meglio il torneo cadetto. Una partenza felice che i canarini, reduci dal secco 3-0 inflitto al Bari, sono determinati a ribadire al "Martelli", anche senza il sostegno dei propri tifosi, visto che, dopo i fatti incresciosi dello scorso anno, il prefetto ha vietato la trasferta ai sostenitori emiliani.
Modena Volley, il precampionato. Il primo test sarà con Mantova
Mantova-Modena, quarta giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Mantova-Modena, la storia: al Martelli solo due vittorie gialloblu; Modena Fc, l’avversario: i canarini affrontano il Mantova degli ex Bonfanti e Maggioni; Sassaiola sui binari e treno devastato da tifosi del Mantova prima della sfida col Modena.
Mantova, Possanzini: "Possiamo solo migliorare. Modena? Entusiasta e compatta" - Dopo il ko di Chiavari contro la Virtus Entella, il Mantova cercherà riscatto domani nel match sul prato del 'Martelli' contro il Modena.
Calcio Serie B – Mantova, quanti dubbi e incertezze. E sabato arriva la capolista Modena - Così inizia la settimana che porta alla sfida di sabato (ore 19.