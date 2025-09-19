Brennero (Bz), 18 set. (askanews) - "Io incontrerò personalmente i vertici delle banche che vorranno incontrarmi, e continuo a ritenere che, in un momento in cui in tanti sono chiamati a fare sacrifici, soggetti che l'anno scorso hanno guadagnato più di 46 miliardi di euro, tagliando costi, aumentando i ricavi e dando lo zero virgola a chi lascia i soldi in banca e chiedendo il 4, il 5, il 6% a chi li chiede, ecco un contributo sono sicuro lo vorranno dare volentieri". A margine della cerimonia al tunnel del Brennero, il vice premier e segretario della Lega Matteo Salvini risponde così ai giornalisti che gli chiedono un commento sulla reazione delle banche all'ipotesi di un nuovo contributo sui cosiddetti extraprofitti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Manovra, Salvini: convinto che banche daranno contributo, vedrò gli Ad