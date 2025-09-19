Manovra governo pensa a taglio Irpef tra 28 e 50 mila euro

Il governo pensa ad un taglio dell’Irpef tra 28 mila e 50 mila euro per venire incontro al ceto medio Servizio di Chiara Placenti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Manovra, governo pensa a taglio Irpef tra 28 e 50 mila euro

In questa notizia si parla di: manovra - governo

La manovra di Governo, Tajani spinge sulle tredicesime: “Proviamo a detassarle”

Regione Siciliana, 600 emendamenti alla manovra ter: quante trappole per il governo

Manovra ter, Schifani ad Anci Sicilia: "Massimo impegno del mio governo per sostenere gli enti locali"

Manovra, adesso il governo promette 4 miliardi di sgravi Irpef - X Vai su X

#DanielaFumarola intervistata da ‘Italia Oggi’: “Sulla manovra aspettiamo il confronto con il Governo, perché i giudizi si danno sui fatti. La Legge di bilancio deve essere il primo tassello del Patto della responsabilità tra esecutivo e parti sociali”. Vai su Facebook

Giorgetti frena su rottamazione e taglio Irpef: “Manovra in salita”; Francia, Bayrou annuncia tagli a due giorni festivi per risanamento finanziario; Manovra draghiana con prebende.

Manovra 2026, il piano del governo Meloni per tagliare l’Irpef e chi ci guadagna di più - Il governo Meloni ha confermato l'intenzione di tagliare di due punti l'Irpef per i redditi tra 28mila e 50mila euro, forse anche fino a 60mila ... Riporta fanpage.it

Taglio Irpef 28 50 mila euro: cosa prevede la manovra e quali sono le incognite - La misura riduce l’aliquota al 33%, ma restano i nodi sulle risorse ... Scrive trend-online.com