Manovra 2026 il piano del governo Meloni per tagliare l'Irpef e chi ci guadagna di più

Il governo Meloni ha confermato l'intenzione di tagliare di due punti l'Irpef per i redditi tra 28mila e 50mila euro, forse anche fino a 60mila. A guadagnarci sarebbe soprattutto chi guadagna oltre 40mila euro all'anno. In più, le detrazioni potrebbero cambiare in base alla composizione della famiglia. Bisogna vedere, però, quanti fondi ci saranno a disposizione.

Il ministro dell'Economia Giorgetti ha parlato di taglio dell'Irpef e Rottamazione delle cartelle come obiettivi da inserire in Manovra