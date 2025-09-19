Manifestazioni d' interesse per il Messina la curatrice tratta con potenziali investitori

Lunga nota dell'avvocato Maria Di Renzo, nominata curatrice dell'Acr Messina. Gli ultimi giorni sono stati particolarmente intensi per la società biancoscudata, con la Di Rienzo che avrebbe ricevuto diverse manifestazioni d'interesse all'acquisizione dell'Acr da parte di piccoli investitori: “La. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: manifestazioni - interesse

Minoranze linguistiche, affidamento attività seminario nazionale. Manifestazioni d’interesse scuole entro il 18 luglio. AVVISO

PCTO sulle discipline STEM: manifestazioni di interesse entro il 15 luglio. AVVISO

Formazione docenti lingue di minoranza: manifestazioni d’interesse entro il 31 luglio. AVVISO

Camminata tra gli Ulivi 2025 Fossacesia aderisce alla IX edizione dell’iniziativa nazionale promossa da Città dell’Olio, in programma domenica 26 ottobre 2025. Stiamo raccogliendo manifestazioni di interesse per organizzare insieme la giornata: pass Vai su Facebook

Messina lancia l’Avviso per i Grandi Eventi di Natale 2025; Manifestazioni d'interesse per il Messina, la curatrice tratta con potenziali investitori; Acr Messina, “Ci sono investitori interessati all’acquisto della squadra”.

Di Renzo: “Manifestazioni d’interesse per il Messina. Valuteremo la concretezza” - La curatrice fallimentare Maria Di Renzo fa il punto sulla situazione societaria dell’Acr Messina. Lo riporta messinasportiva.it

Acr Messina, “Ci sono investitori interessati all’acquisto della squadra” - Maria Di Renzo, fa il punto della situazione, ringrazia gli sponsor e invita i tifosi a recarsi in massa allo stadio The post Acr Messina, “Ci sono investitori interess ... Da msn.com