Prima edizione della Montecchio Junior Cup, torneo riservato ai 2014, organizzato da un gruppo di allenatori della società giallorossa. Sabato scorso, dalle 9 alle 18 i campi del D’Arzo, sono stati teatro di sfide appassionanti, che hanno visto protagoniste alcune società del nostro territorio: Montecchio e Bibbiano San Polo (due squadre a testa), poi Terre Matildiche, ViaEmilia, FalkGalileo e Langhiranese. La finale, emozionante, ha visto il trionfo della Langhiranese per 2-1 sul ViaEmilia. Entusiasta mister Simone Righi, organizzatore dell’evento: "Ha trionfato lo sport che per noi significa impegno, rispetto e passione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Manifestazione riservata ai classe 2014. Montecchio Junior Cup: il ViaEmilia sfiora la vittoria