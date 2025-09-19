Manifestazione per Gaza | Toscana mobilitata cortei a Firenze Livorno e Siena
Hanno sfilato in migliaia oggi, 19 settembre 2025, a Firenze al corteo per Gaza nell'ambito dello sciopero generale indetto dalla Cgil. Tante le delegazioni di lavoratori provenienti da aziende delle province di Firenze, Prato e Pistoia, con loro anche tanti semplici cittadini, associazioni, tutti uniti al grido 'Free Palestine' e per fermare il genocidio L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: manifestazione - gaza
Manifestazione pro-Gaza per le vie di Ancona: «Le Marche interrompano ogni rapporto con Israele»
Napoli, manifestazione pro Gaza a Rotonda Diaz: migliaia di persone stese a terra per rappresentare la morte nella Striscia - VIDEO
Gaza, manifestazione di solidarietà ai palestinesi in Cile
Maurizio Landini ha guidato a Cagliari la manifestazione per Gaza, organizzata dalla Cgil regionale Vai su Facebook
Manifestazione per Gaza, attivisti aggrediti con caschi e bastoni a fine corteo https://ift.tt/h8Gr0pL - X Vai su X
’Aquiloni per Gaza’ Cieli senza confini. Un solo grido dalla piazza: stop all’orrore; Gli Harleysti fanno digiuno per Gaza; Manifestazione per Gaza: Toscana mobilitata, cortei a Firenze, Livorno e Siena.
Sciopero generale Cgil per Gaza, in tantissimi alla manifestazione - Dalla Toscana oggi parte un messaggio forte: fermate il genocidio a Gaza”: sono le parole di Rossano Rossi, segretario generale ... gonews.it scrive
In 10mila a Livorno per la manifestazione pro Gaza nel giorno dello sciopero generale della Cgil - Al corteo hanno partecipato anche Nicola Fratoianni di Avs e il sindaco di Livorno Luca Salvetti con alcuni componenti della giunta ... Come scrive lanazione.it