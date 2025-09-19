Manifestazione per Gaza | Toscana mobilitata cortei a Firenze Livorno e Siena

Hanno sfilato in migliaia oggi, 19 settembre 2025, a Firenze al corteo per Gaza nell'ambito dello sciopero generale indetto dalla Cgil. Tante le delegazioni di lavoratori provenienti da aziende delle province di Firenze, Prato e Pistoia, con loro anche tanti semplici cittadini, associazioni, tutti uniti al grido 'Free Palestine' e per fermare il genocidio L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

