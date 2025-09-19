Manchester City – Napoli tre protagonisti | uno è esemplare
Uno dei protagonisti della sfida tra Manchester City e Napoli si è reso protagonista di un comportamento esemplare a detta di un giornalista Brutto esordio in Champions League per il Napoli. La sconfitta nella prima uscita stagionale contro il Manchester City per 2-0 porta con sé un sapore amaro, a tratti amarissimo, visto il modo in cui è maturata. La chiave del match è stata l’espulsione di Giovanni Di Lorenzo dopo appena 20 minuti di gioco. Gli azzurri, da quel momento in poi, hanno solo difeso gli assalti dei Citizens. Dopo aver protetto la porta di Vanja Milinkovic-Savic con grande coraggio nel primo tempo, nella ripresa gli uomini di Antoni Conte hanno dovuto alzare bandiera bianca. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: manchester - city
Juventus-Manchester City: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)
Mondiale per Club, Juventus sconfitta dal Manchester City: 5-2 il finale. Gol e highlights
Manchester City che cerca di riportare Star dall’Arabia Saudita in mossa di shock: rapporto
#ChampionsLeague È andata subito male la prima giornata del Napoli che perde 2-0 sul campo del Manchester City. Azzurri in 10 dal 15' per un fallo da ultimo uomo di Di Lorenzo; decidono le reti di Haaland e Doku nella ripresa. Il racconto di Giuseppe Bisa - X Vai su X
? Conte diretta dopo Manchester City-Napoli: conferenza stampa e interviste LIVE Vai su Facebook
Manchester City – Napoli Conte non ha convinto tutti | i voti; La pagella di Manchester City – Napoli; LIVE Manchester City – Napoli 0-0 | segui qui la diretta del match.
Manchester City-Napoli 2-0: gli azzurri cadono all'Etihad Stadium - È una sfida che promette scintille: da una parte la squadra di Pep Guardiola, con ... ilmattino.it scrive
Manchester City-Napoli 2-0, gol e highlights: debutto amaro per gli azzurri - 0 con il 50° gol nella competizione di Haaland e una magia di Doku. Lo riporta sport.sky.it