Uno dei protagonisti della sfida tra Manchester City e Napoli si è reso protagonista di un comportamento esemplare a detta di un giornalista Brutto esordio in Champions League per il Napoli. La sconfitta nella prima uscita stagionale contro il Manchester City per 2-0 porta con sé un sapore amaro, a tratti amarissimo, visto il modo in cui è maturata. La chiave del match è stata l’espulsione di Giovanni Di Lorenzo dopo appena 20 minuti di gioco. Gli azzurri, da quel momento in poi, hanno solo difeso gli assalti dei Citizens. Dopo aver protetto la porta di Vanja Milinkovic-Savic con grande coraggio nel primo tempo, nella ripresa gli uomini di Antoni Conte hanno dovuto alzare bandiera bianca. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Manchester City – Napoli, tre protagonisti: uno è esemplare

