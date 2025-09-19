Una notte da incubo, non è bastato al Napoli l?orgoglio con cui aveva reagito all?espulsione di capitan Di Lorenzo. Ha preso due gol in nove minuti dal City in una. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Manchester City-Napoli, tanto orgoglio contro i maestri: ma in Europa si può fare strada