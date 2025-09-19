Esordio in Champions League amaro per i campioni d’Italia, sconfitti 2-0 all’Etihad Stadium dal Manchester City. L’attesa per il debutto in Champions League del Napoli era febbrile. Erano passati 555 giorni dall’ultima apparizione dei partenopei nella massima competizione continentale. Ad accrescere il pathos contribuivano anche l’avversario, il Manchester City di Pep Guardiola, e il romantico ritorno di Kevin De Bruyne nello stadio che lo ha visto grande protagonista per dieci stagioni. Tuttavia, la gara è presto scivolata fuori dai binari auspicati dai campione d’Italia in carica. L’ espulsione di Giovanni Di Lorenzo al 20? ha costretto gli azzurri a rinunciare di fatto a qualsiasi velleità offensiva. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Manchester City – Napoli, Conte non ha convinto tutti: i voti