Manchester City – Napoli Conte non ha convinto tutti | i voti
Esordio in Champions League amaro per i campioni d’Italia, sconfitti 2-0 all’Etihad Stadium dal Manchester City. L’attesa per il debutto in Champions League del Napoli era febbrile. Erano passati 555 giorni dall’ultima apparizione dei partenopei nella massima competizione continentale. Ad accrescere il pathos contribuivano anche l’avversario, il Manchester City di Pep Guardiola, e il romantico ritorno di Kevin De Bruyne nello stadio che lo ha visto grande protagonista per dieci stagioni. Tuttavia, la gara è presto scivolata fuori dai binari auspicati dai campione d’Italia in carica. L’ espulsione di Giovanni Di Lorenzo al 20? ha costretto gli azzurri a rinunciare di fatto a qualsiasi velleità offensiva. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
#ChampionsLeague È andata subito male la prima giornata del Napoli che perde 2-0 sul campo del Manchester City. Azzurri in 10 dal 15' per un fallo da ultimo uomo di Di Lorenzo; decidono le reti di Haaland e Doku nella ripresa. Il racconto di Giuseppe Bisa - X Vai su X
Manchester City-Napoli 2-0, risultato finale della partita di Champions: gol di Haaland e Doku, gli highlights - 0: il risultato finale, gol di Haaland e Doku. Si legge su fanpage.it
Manchester City-Napoli 2-0, gol e highlights: debutto amaro per gli azzurri - 0 con il 50° gol nella competizione di Haaland e una magia di Doku. Segnala sport.sky.it