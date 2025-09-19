Manchester City-Napoli 2-0 | l’inferiorità numerica condanna gli azzurri alla prima giornata di Champions
L’Etihad Stadium si trasforma in un tribunale spietato per il Napoli di Antonio Conte. Bastano venti minuti di follia per condannare i partenopei: l’espulsione di capitan Di Lorenzo spalanca le porte del paradiso al Manchester City, che non perdona e punisce con la freddezza chirurgica di Erling Haaland e la classe cristallina di Doku. Finisce 2-0, ma il risultato racconta solo una parte della storia di una serata che lascia l’amaro in bocca agli azzurri. La prima giornata di Champions League si trasforma rapidamente in un calvario per la squadra di Conte, costretta a giocare in inferiorità numerica per oltre settanta minuti dopo l’intervento scomposto del capitano sul gigante norvegese. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
