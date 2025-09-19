Mancata conferma degli interinali in Alia sindacati sul piede di guerra

FIRENZE – Azienda dei rifiuti, preoccupazione per il futuro dei lavoratori. Fp Cgil, Nidil Cgil, Fit Cisl, Felsa Cisl, Uiltrasporti e Fiadel  sono intervenuti sulla situazione delle lavoratrici e lavoratori interinali in Alia t ra Firenze, Prato e Pistoia. Si avvicina infatti,  la data delle scadenze dei contratti di lavoro (21 settembre) e, su 277 persone, Alia ha comunicato che non rinnoverà 222 persone, che quindi perderanno il lavoro. “Personale. dicono i sindacati – che in questo momento contribuisce a garantire i servizi di igiene urbana nelle nostre città. Chiediamo la stabilizzazione del personale e risposte chiare per risolvere subito il problema. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

