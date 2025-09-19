mamme single in senato 43mila firme asscoscioni per pma per tutte

Roma, 19 set. (askanews) - Sono oltre 43 mila le firme che l'Associazione Luca Coscioni ha consegnato in Senato a sostegno della campagna "PMA per tutte", con cui cittadine e cittadini chiedono al Parlamento di modificare la legge 402004, ancora responsabile di gravi discriminazioni nell'accesso alla Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) nei confronti di donne singole e coppie dello stesso sesso. La normativa italiana continua infatti a costringere ogni anno centinaia di donne a recarsi all'estero con costi elevati e disuguaglianze legate soprattutto alle possibilità economiche. Nelle prossime settimane, dopo la consegna al Senato, le firme saranno depositate anche alla Camera, per mettere il tema formalmente a disposizione di tutti i parlamentari e sollecitare una proposta di legge. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

