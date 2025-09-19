Mamma vado a vedere la partita | il giallo del 26enne uscito di casa e trovato carbonizzato in auto

Il giovane era uscito di casa per andare a vedere la partita, ma non ha più fatto ritorno. Dai primi esami dell'autopsia non è stato possibile rilevare la causa della morta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Mamma, vado a fare il bagno”. Si tuffa ma non riemerge, morta ragazza di 19 anni

Ciao Mamma, vado via ancora una volta da te..quante volte mi hai salutato dal tuo balconcino in questi 36 anni vissuti lontano da te, dalla nostra famiglia e dalla Puglia..la nostra terra adorata! Mi mancherai come sempre..ti voglio un bene dell'anima! ? #lam - X Vai su X

Mamma, vado Scarabocchio dalla prima de il manifesto, oggi in edicola! Vai su Facebook

Bambini in carcere: “La partita con mamma e papà” in dodici istituti di pena italiani - FIRENZE – La “Partita con mamma e papà”, per la prima volta “mista”, ci sarà lunedì 9 giugno, nella Casa Circondariale di Solliciano (Firenze). Secondo repubblica.it