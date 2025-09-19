Mamma morta Riposerà in Valtellina
Per sempre nel luogo del cuore, quello delle vacanze e di tantissimi momenti felici da bambina, da ragazza e ora anche da mamma. Dopo le esequie a Pavia, dove viveva, Chiara Zugnoni da domani riposerà nel cimitero della "sua" Gerola Alta. La donna, 36 anni, ha perso la vita sabato sera sulla circonvallazione a Sannazzaro de’ Burgondi, nel Pavese. Era ospite da amici a Zinasco, insieme a un’altra coppia di genitori conosciuti per i figli piccoli che frequentano la stessa scuola d’infanzia. In attesa che fosse pronta la cena, Chiara aveva chiesto al padrone di casa di portarla sulla sua nuova Kawasaki, 650 di cilindrata, a fare un giro di pochi chilometri come passeggera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
