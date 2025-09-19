Mamma di 39 anni incinta del terzo figlio muore in sala parto uccisa dall' Escherichia Coli | Preso mangiando o cucinando un pollo
Zoe Anne Guaiti non è morta per errori medici, ma perché colpita dal batterio Escherichia coli. La mamma di 39 anni era deceduta lo scorso 5 maggio all?ospedale. 🔗 Leggi su Leggo.it
