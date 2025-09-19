Maltempo presto la tempesta che devasta l’Italia | le 4 regioni più colpite
Dopo il caldo anomalo che ha caratterizzato la prima metà di settembre, l’Italia si prepara a un cambio drastico. Da Milano a Roma, dal Nord al Centro, le previsioni indicano un ribaltone netto: con l’ Equinozio di lunedì 22 settembre inizierà l’autunno meteorologico e lo farà con un esordio esplosivo. Le temperature caleranno sensibilmente, scendendo anche sotto la media stagionale, mentre sono previste piogge torrenziali e nubifragi con possibili criticità idrogeologiche. Le prime regioni interessate saranno Lombardia, Liguria e Piemonte, seguite in poche ore da Toscana, Umbria e Lazio. Cos’è la tempesta equinoziale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Emergenza maltempo Italia, presto temporali violenti e allagamenti: le 3 zone più a rischio
Concerto Annullato Il concerto di stasera a Comezzano Cizzago è annullato a causa del maltempo. Ci vediamo presto ai prossimi concerti!
Il maltempo danneggia anche le spiagge: bagnini al lavoro per sistemare gli stabilimenti; Maltempo, la tempesta di vento devasta tutto: pesante il bilancio; L'uragano Helene flagella gli Stati Uniti: almeno102 morti dalla Florida alla Carolina del Nord.
Il maltempo sferza l’Italia: oggi ancora temporali, ma il peggio deve arrivare - Il maltempo devasta la Romagna, con raffiche di vento a oltre 100 Km/h e grandine che ha colpito prima dell'alba la costa romagnola, interessando inizialmente il Ravennate e ... Come scrive quotidiano.net
Tempesta Erin, il viaggio di 10mila km e l’imminente maltempo estremo sull’Italia. Chi rischia grosso - Roma, 27 agosto 2025 – Un viaggio lungo 10mila chilometri: Africa, Caraibi, Stati Uniti, Nord Atlantico. Riporta quotidiano.net