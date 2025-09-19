Maltempo presto la tempesta che devasta l’Italia | le 4 regioni più colpite

Dopo il caldo anomalo che ha caratterizzato la prima metà di settembre, l’Italia si prepara a un cambio drastico. Da Milano a Roma, dal Nord al Centro, le previsioni indicano un ribaltone netto: con l’ Equinozio di lunedì 22 settembre inizierà l’autunno meteorologico e lo farà con un esordio esplosivo. Le temperature caleranno sensibilmente, scendendo anche sotto la media stagionale, mentre sono previste piogge torrenziali e nubifragi con possibili criticità idrogeologiche. Le prime regioni interessate saranno Lombardia, Liguria e Piemonte, seguite in poche ore da Toscana, Umbria e Lazio. Cos’è la tempesta equinoziale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

