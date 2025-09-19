Maltempo in arrivo una tempesta devastante | le 6 regioni più a rischio

– L’Italia si trova nuovamente sotto osservazione a causa dell’arrivo imminente di una tempesta equinoziale di rilevante intensità. Dopo un periodo di caldo fuori stagione che ha caratterizzato la prima metà di settembre, il quadro meteorologico sta per mutare radicalmente. Le previsioni annunciano un abbassamento repentino delle temperature e precipitazioni abbondanti, con conseguenze significative soprattutto per le regioni del Nord e del Centro. . Secondo gli esperti, il cambiamento sarà avvertibile già a ridosso dell’ Equinozio di settembre, previsto lunedì 22. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Maltempo, in arrivo una tempesta devastante: le 6 regioni più a rischio

In questa notizia si parla di: maltempo - arrivo

Meteo, temporali in arrivo ?con il ciclone Circe (e fine del caldo): quanto durerà il maltempo? Lunga fase instabile, allerta in 4 regioni

Maltempo in arrivo a Milano, continua l’allerta meteo: rischio temporali

In arrivo il maltempo, le città da bollino rosso scendono da 20 a 15 | Nubifragio a Como

Maltempo in arrivo nella giornata di domani martedì 16 settembre al Nord-Est su Friuli e Veneto settentrionale. Qualche pioggia debole-moderata probabile anche sulla Toscana settentrionale, in Romagna e nella parte settentrionale della provincia di Pesaro- - X Vai su X

#Meteo Maltempo: temporali in arrivo, prima al Nord e domani anche al Centro. Situazione che porterà un leggero calo delle temperature. Il punto con il luogotenente Michele Parisi dell'#AereonauticaMilitare. - facebook.com Vai su Facebook

Grandine devastante in Piemonte: il weekend di tempesta che ha investito Piemonte e Liguria (FOTO&VIDEO); Aggiornamento – Pesaro e provincia, tempesta devastante nella notte: Vigili del fuoco in azione senza sosta, 380 richieste d’aiuto; Almeno 27 morti in Missouri e Kentucky per forti tempeste. Un tornado devastante ha colpito la zona.

Tempesta equinoziale e crollo delle temperature, con l'arrivo dell'autunno rischio di pioggia e vento forte - Tempesta equinoziale dal 22 settembre: addio all’estate con maltempo e crollo termico, piogge intense e fenomeni estremi in arrivo ... Si legge su virgilio.it

Meteo Avviso: da Lunedì 22 forte ondata di Maltempo, le zone a rischio Nubifragi e Alluvioni lampo - Gli ultimi aggiornamenti confermano la discesa di una vasta area di bassa pressione (tempesta) in discesa dal Nord Europa sospinta da masse d'aria di origine polare. ilmeteo.it scrive