Maltempo in arrivo | da lunedì forti temporali e nubifragi al Nord
Roma - L’equinozio segna l’arrivo di un vortice ciclonico che porterà piogge intense, calo delle temperature e instabilità diffusa tra Nord, Centro e parte del Sud. Con l’avvicinarsi dell’equinozio d’autunno, previsto per il 22 settembre, la situazione meteo sull’Italia subirà un rapido cambiamento. Dopo giornate ancora dominate dall’anticiclone africano, responsabile del caldo anomalo di metà settembre, da lunedì farà ingresso un vortice ciclonico legato a una saccatura atlantica, che porterà un marcato peggioramento soprattutto al Nord. Il fenomeno, noto in gergo meteorologico come “cut off”, si realizzerà con la rimonta dell’alta pressione delle Azzorre sul Nord Atlantico. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
