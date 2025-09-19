Maltempo in arrivo | da lunedì forti temporali e nubifragi al Nord

Abruzzo24ore.tv | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma - L’equinozio segna l’arrivo di un vortice ciclonico che porterà piogge intense, calo delle temperature e instabilità diffusa tra Nord, Centro e parte del Sud. Con l’avvicinarsi dell’equinozio d’autunno, previsto per il 22 settembre, la situazione meteo sull’Italia subirà un rapido cambiamento. Dopo giornate ancora dominate dall’anticiclone africano, responsabile del caldo anomalo di metà settembre, da lunedì farà ingresso un vortice ciclonico legato a una saccatura atlantica, che porterà un marcato peggioramento soprattutto al Nord. Il fenomeno, noto in gergo meteorologico come “cut off”, si realizzerà con la rimonta dell’alta pressione delle Azzorre sul Nord Atlantico. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

maltempo in arrivo da luned236 forti temporali e nubifragi al nord

© Abruzzo24ore.tv - Maltempo in arrivo: da lunedì forti temporali e nubifragi al Nord

In questa notizia si parla di: maltempo - arrivo

Meteo, temporali in arrivo ?con il ciclone Circe (e fine del caldo): quanto durerà il maltempo? Lunga fase instabile, allerta in 4 regioni

Maltempo in arrivo a Milano, continua l’allerta meteo: rischio temporali

In arrivo il maltempo, le città da bollino rosso scendono da 20 a 15 | Nubifragio a Como

Maltempo nubifragi e grandinate | settembre anticipa l' autunno I rovesci di lunedì 1 diventeranno più intensi martedì 2 temperature giù Le previsioni; Cambio di stagione | piogge forti e termometro in picchiata da lunedì.

maltempo arrivo luned236 fortiMaltempo in arrivo: da lunedì forti temporali e nubifragi al Nord - L’equinozio segna l’arrivo di un vortice ciclonico che porterà piogge intense, calo delle temperature e instabilità diffusa tra Nord, Centro ... Si legge su abruzzo24ore.tv

maltempo arrivo luned236 fortiMeteo, maltempo in arrivo dall'equinozio d'autunno: rischio di forti piogge e nubifragi. La tendenza da lunedì 22 - Da lunedì 22 settembre arriva un'intensa perturbazione: porterà maltempo in molte regioni con rischio di forti piogge e temporali. Lo riporta meteo.it

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Arrivo Luned236 Forti