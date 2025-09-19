Maltempo in arrivo | da lunedì forti temporali e nubifragi al Nord

Roma - L’equinozio segna l’arrivo di un vortice ciclonico che porterà piogge intense, calo delle temperature e instabilità diffusa tra Nord, Centro e parte del Sud. Con l’avvicinarsi dell’equinozio d’autunno, previsto per il 22 settembre, la situazione meteo sull’Italia subirà un rapido cambiamento. Dopo giornate ancora dominate dall’anticiclone africano, responsabile del caldo anomalo di metà settembre, da lunedì farà ingresso un vortice ciclonico legato a una saccatura atlantica, che porterà un marcato peggioramento soprattutto al Nord. Il fenomeno, noto in gergo meteorologico come “cut off”, si realizzerà con la rimonta dell’alta pressione delle Azzorre sul Nord Atlantico. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Maltempo in arrivo: da lunedì forti temporali e nubifragi al Nord

In questa notizia si parla di: maltempo - arrivo

Meteo, temporali in arrivo ?con il ciclone Circe (e fine del caldo): quanto durerà il maltempo? Lunga fase instabile, allerta in 4 regioni

Maltempo in arrivo a Milano, continua l’allerta meteo: rischio temporali

In arrivo il maltempo, le città da bollino rosso scendono da 20 a 15 | Nubifragio a Como

La decisione del Comune per far fronte al maltempo in arrivo con vento e forti temporali. - facebook.com Vai su Facebook

MALTEMPO, PIOGGE IN ARRIVO IN CAMPANIA La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo... - X Vai su X

Maltempo in arrivo | da lunedì forti temporali e nubifragi al Nord; Forti temporali in arrivo lunedì di allerta arancione su tutta la Liguria; Forti temporali in arrivo lunedì di allerta arancione su tutta la Liguria | Mappa.

Maltempo, nubifragi e mareggiata a Caorle. Allagamenti in Friuli: 30 interventi nel cuore della notte. Luca Zaia: «Attesi forti temporali in Veneto». Allerta meteo - A partire da ieri, 22 settembre, la pioggia ha iniziato a scendere battente su Veneto e Friuli Venezia Giulia e non ha ... ilgazzettino.it scrive

Maltempo, nubifragio in Friuli: allagamenti e oltre 30 interventi nel cuore della notte. Luca Zaia: «Attesi forti temporali». Allerta arancione - A partire da ieri, 22 settembre, la pioggia ha iniziato a scendere battente su Veneto e Friuli Venezia Giulia e non ha ... Come scrive msn.com