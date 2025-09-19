Mallamo ammette | Inter U23? Non è stato semplice Ecco cosa penso delle squadre Under 23

Mallamo, giovane centrocampista del Lecco, ha parlato ai microfoni di TMW Radio dell’Inter U23, riservando buone parole in ricordo del match. Ospite sulle frequenze di TMW Radio durante il programma ‘A Tutta C’, Andrea Mallamo, giovane centrocampista del Lecco, ha parlato della vittoria per 1-0 contro l’ Inter U23. Mallamo ha rivelato la difficoltà dell’incontro, pur esprimendo soddisfazione per il risultato ottenuto contro una squadra di grande qualità. LA VITTORIA CONTRO L’INTER U23 – «L’Inter ha giocatori forti e di qualità, non è stato semplice affrontarli. Abbiamo vinto 1-0, ma la partita è stata dura». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mallamo ammette: «Inter U23? Non è stato semplice. Ecco cosa penso delle squadre Under 23»

In questa notizia si parla di: mallamo - ammette

Mallamo: «Inter U23? Non è stato semplice. Ecco cosa penso»; Lecco, Mallamo promuove l'Inter U23: Ha giocatori forti e di qualità, non è stato semplice....

Lecco, Mallamo promuove l'Inter U23: "Ha giocatori forti e di qualità, non è stato semplice affrontarli" - Ospite sulle frequenze di TMW Radio durante il programma 'A Tutta C', Andrea Mallamo, giovane centrocampista del Lecco, torna anche sul successo di misura arrivato nel match contro l'Inter U23: "L’Int ... Segnala msn.com

Inter, riecco Taremi: niente U23, si allenerà ad Appiano. Koné resta il primo obiettivo - Il centravanti iraniano, che ha beneficiato di un permesso speciale da parte dell’Inter dopo essere rimasto in patria a ... tuttomercatoweb.com scrive