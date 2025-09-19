Malattie rare Sileo Ats Brescia | Centro Carpenedolo nato da ascolto malati Sla

(Adnkronos) – "Per realizzare il nucleo residenziale di Carpenedolo per persone con Sla abbiamo seguito le esigenze dei malati e delle famiglie. La necessità di avere un luogo dove passare dalla fase acuta al domicilio oppure dal domicilio per un momento di sollievo. Si tratta di una degenza temporanea in un luogo attrezzatissimo sia dal . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com