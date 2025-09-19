Malattie rare Massimelli Aisla | Giornata Sla tra monumenti illuminati e raccolta fondi
Roma, 19 set. (Adnkronos Salute) - "La giornata nazionale di Aisla, che si svolge in tutta Italia, è molto importante per noi. Oggi, in molte città italiane, verranno illuminati di verde oltre 300 monumenti. La luce verde è stata scelta perché è il colore della speranza, la speranza di trovare una soluzione per la ricerca affinché possa trovare la cura per sconfiggere questa terribile e complessa malattia". Così Fulvia Massimelli, presidente di Aisla - Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica - in occasione della 18esima Giornata nazionale Sla. L'associazione lancia quest'anno la più grande campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi 'Coloriamo l'Italia di verde', con una mobilitazione che attraverserà città, monumenti, piazze e comunità, per dare voce e visibilità alle oltre 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it
