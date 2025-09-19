Malattie rare Lucchini Reg Lombardia | Regione al fianco di chi ha la Sla

Roma, 19 set. (Adnkronos Salute) - "Oggi è una giornata importante a cui Regione Lombardia ha voluto aderire con convinzione per portare il proprio sostegno nei confronti delle persone con la Sla e nei confronti delle loro famiglie. Un impegno che viene esteso a chi ogni giorno mette a disposizione il proprio tempo e il proprio cuore, per aiutare tutte queste persone". Lo ha detto Elena Lucchini, assessora alla Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità di Regione Lombardia nella XXVIII Giornata nazionale Sla, sclerosi laterale amiotrofica, per la cui celebrazione il Palazzo Lombardia, così come altri palazzi e monumenti, si è illuminato di verde. 🔗 Leggi su Iltempo.it

