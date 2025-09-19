Malattie rare Lucchini Reg Lombardia | Regione al fianco di chi ha la Sla

Iltempo.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 19 set. (Adnkronos Salute) - "Oggi è una giornata importante a cui Regione Lombardia ha voluto aderire con convinzione per portare il proprio sostegno nei confronti delle persone con la Sla e nei confronti delle loro famiglie. Un impegno che viene esteso a chi ogni giorno mette a disposizione il proprio tempo e il proprio cuore, per aiutare tutte queste persone". Lo ha detto Elena Lucchini, assessora alla Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità di Regione Lombardia nella XXVIII Giornata nazionale Sla, sclerosi laterale amiotrofica, per la cui celebrazione il Palazzo Lombardia, così come altri palazzi e monumenti, si è illuminato di verde. 🔗 Leggi su Iltempo.it

malattie rare lucchini reg lombardia regione al fianco di chi ha la sla

© Iltempo.it - Malattie rare, Lucchini (Reg. Lombardia): "Regione al fianco di chi ha la Sla"

In questa notizia si parla di: malattie - rare

Farmaceutica, Neopharmed punta su malattie rare e acquisisce business europeo Orladeyo da BioCryst

Malattie rare, verso terapie mirate grazie all’analisi in 3D dei lisosomi

Malattie rare, Meloni: "Massima attenzione a quanti affrontano ogni giorno la Sla"

Malattie rare, Lucchini (Reg. Lombardia): Regione al fianco di chi ha la Sla; Rare Sibling, 31/5 è Giornata per fratelli e sorelle dei pazienti; Steve Kerr incontra Alcaraz e lo ‘incorona’: “Mai visto niente del genere”.

malattie rare lucchini regMalattie rare, Lucchini (Reg. Lombardia): "Regione al fianco di chi ha la Sla" - L’assessora alla Famiglia nella Giornata nazionale: 'Accensione luce verde esprime la volontà di continuare a lavorare con le associazioni e con Aisla' ... Scrive adnkronos.com

Malattie rare delle ossa, fino a 10 anni per una diagnosi corretta - Ci possono volere sino a 10 anni per una diagnosi corretta di ipofosfatasia e ipofosfatemia, due malattie rare dell'osso caratterizzate da bassi livelli di fosforo e dalla perdita di funzione di uno ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Malattie Rare Lucchini Reg