Malattie rare Gemmato | Al lavoro per fermare divario cure Sla tra regioni
Roma, 19 set. (Adnkronos Salute) - "Questa è una giornata evocativa che pone al centro una patologia, la Sla e ciò che noi possiamo quotidianamente fare in funzione e in misura diversa, sia al ministero della Salute, sia con le associazioni che sono vicine ai pazienti e vivono quotidianamente le difficoltà della gestione di una patologia così complessa. Cerchiamo le risposte che si possono dare partendo anche da piccole misure che possono cambiare enormemente la vita in termini di comodità e di accesso alle cure dei cittadini". Così Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute, in occasione della 18esima Giornata nazionale della Sla. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: malattie - rare
Farmaceutica, Neopharmed punta su malattie rare e acquisisce business europeo Orladeyo da BioCryst
Malattie rare, verso terapie mirate grazie all’analisi in 3D dei lisosomi
Malattie rare, Meloni: "Massima attenzione a quanti affrontano ogni giorno la Sla"
?Malattie rare: una priorità a livello globale per l’equità e l’inclusione”. Dai principi alle azioni https://ift.tt/l58W2D9 #evento #takethedate - X Vai su X
Ieri la Commissione d'Albo TSRM Bologna era presente all'appuntamento per la Giornata delle Malattie Rare. La Presidente Lucia Flace e i commissari @Antonio Capuano e @Pierluca Pellizzaro hanno allestito per l'occasione due laboratori: "Piccole Letture Vai su Facebook
Malattie rare, Gemmato: Al lavoro per fermare divario cure Sla tra regioni; Farmaci per malattie rare, la proposta dell’On. Gemmato: “Trasferire la distribuzione dagli ospedali alle farmacie del territorio”; Malattie rare, il punto sulla ricerca e le leggi per la Giornata mondiale 2025.
Malattie rare, Gemmato: "Al lavoro per fermare divario cure Sla tra regioni" - 'Ci sono ancora differenze fra Nord e Sud nella presa in carico e cura dei pazienti, comprese le persone con Sla' ... Lo riporta adnkronos.com
Malattie rare, Gemmato: "Al lavoro per gli Stati generali" - "Stiamo mettendo mano a una giornata sulle malattie rare: vorremmo dare vita agli Stati generali delle malattie rare in Italia e poi declinare il tutto a livello ... Riporta notizie.tiscali.it