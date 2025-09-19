Malattie rare Franzoni sindaco Carpenedolo | Qui struttura che dà sollievo a malati Sla
Roma, 19 set. (Adnkronos Salute) - "Grazie al beneficio di una donazione iniziale, l'impegno della collettività, la collaborazione con l'Ats e con la Regione Lombardia, siamo oggi qui a inaugurare una struttura che serve al territorio e serve a malati di Sla. I pazienti chiedono aiuto, le famiglie chiedono aiuto e noi quello che offriamo è una struttura che riesca a dare sollievo, sviluppo, rallentare l'evoluzione, cercare di gestire al meglio uno dei momenti più tragici nella vita di una persona". Così Luca Franzoni, sindaco di Carpenedolo, ha commentato l'apertura del primo nucleo residenziale in Italia dedicato alle persone con Sla nel comune in provincia di Brescia. 🔗 Leggi su Iltempo.it
