Malattie rare Esposito Aisla | Da sempre al fianco di pazienti Sla e famiglie

Iltempo.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 19 set. (Adnkronos Salute) - "La nostra associazione Aisla si muove in più direzioni, ma da sempre è schierata a fianco delle persone con Sla e con le loro famiglie, in quanto, per effetto di questa patologia altamente invalidante, la gestione della vita quotidiana diventa pesante e complicata". Lo ha detto Pina Esposito, segretario nazionale Aisla - Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, in occasione della 18esima Giornata nazionale Sla. Quest'anno Aisla ha lanciato la sua più vasta campagna di sensibilizzazione, raggiungendo diverse città italiane e coinvolgendo istituzioni e cittadinanza con l'iniziativa 'Coloriamo l'Italia di verde', con l'illuminazione simbolica di alcuni monumenti italiani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

