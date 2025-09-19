Malattie rare Collicelli Aisla Brescia | A Carpenedolo struttura ideale per malati Sla

(Adnkronos) – “Grazie a un'importante donazione oggi, Giornata nazionale Sla, siamo a Carpenedolo all’interno del nucleo residenziale per persone con Sla. Una struttura che nasce dalla collaborazione di esperienze diverse. L’esperienza dei Centri clinici Nemo, l’assistenza che noi di Aisla forniamo alle famiglie, le istituzioni come Regione Lombardia e Ats. Tutti hanno collaborato per far . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it