Roma, 19 set. (Adnkronos Salute) - Migliora la diagnosi di patologie complesse, permette una maggiore accuratezza e può evitare esami più invasivi: il cardioradiologo rappresenta ormai una figura indispensabile nella lotta alle malattie cardiovascolari. Opera in sinergia col cardiologo e grazie all'analisi ed a una sempre più approfondita interpretazione delle immagini con macchine più potenti e sofisticate (anche grazie all'intelligenza artificiale) può garantire una presa in carico molto più efficace. Ma non è presente in tutti gli ospedali italiani: bisogna colmare questa lacuna e promuovere maggiormente la formazione e l'aggiornamento continuo dei Medici Radiologi favorendo l'inserimenti dei giovani in questa area cruciale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Malattie cardiovascolari, a Torino il congresso Sirm di Cardioradiologia